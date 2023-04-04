Путин 5 апреля проведёт заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, проведёт заседание Совета безопасности РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, заседание пройдёт в режиме видеоконференции.

"Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев", — говорится в сообщении.