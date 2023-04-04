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4 апреля, 12:28

Путин 5 апреля проведёт заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, проведёт заседание Совета безопасности РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, заседание пройдёт в режиме видеоконференции.

"Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев", — говорится в сообщении.

Также завтра глава государства примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств, в том числе США, Дании и Норвегии. Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

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Сегодня у президента также насыщенный рабочий день. В ходе рабочей поездки в Тульскую область он побывал на крупнейшем предприятии по производству техники и оборудования для железнодорожных путей "Тулажелдормаш". Там он пообщался с рабочими, а затем провёл заседание президиума Госсовета по развитию промышленности в условиях санкционного давления.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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