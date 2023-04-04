Путин поправил ошибку Воробьёва во фразе "Отряд не заметил потери бойца"
Путин: Ушедшие из России зарубежные компании не боролись за свои интересы, они не бойцы
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что зарубежные компании, которые ушли с российского рынка после введения санкций, нельзя назвать "бойцами", так как они не боролись за свои интересы.
В ходе совещания губернатор Московской области Андрей Воробьёв, рассказывая об эффективном замещении ушедших с российского рынка иностранных компаний, употребил выражение "отряд не заметил потери бойца". Глава государства поправил руководителя региона.
"Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы", — подчеркнул Путин.
Ранее президент заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения ниш западных компаний. Ещё одним положительным фактором, по словам главы государства, является активное развитие связей с быстрорастущими странами Востока и Юга.