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4 апреля, 09:17

Путин рассказал об успехах импортозамещения на примере окорочков

Путин: Мы окорочков закупали чуть ли не 1 млн 400 тыс. тонн, а сейчас их экспортируем

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/rZyClxoeu2E" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Фото © Unsplash

Введение Россией продовольственного эмбарго в 2014 году было сложным и рискованным шагом. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин во время общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" в Тульской области.

"Наши критики и скептики говорили о том, что мы вообще останемся без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но этого не произошло, а произошло совсем обратное", — отметил глава государства.

По словам президента, мы окорочков покупали 1 миллион 400 тысяч тонн, а сейчас экспортируем. Он добавил, что российское сельское хозяйство вышло на освободившийся рынок со своей продукцией в большом объёме и её качество выше, чем у зарубежных конкурентов.

"Потому что с самого начала, с самых первых шагов мы стали уделять особое внимание стандартам в области экологии и качества продуктов питания", — сказал Путин.

Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Ранее глава государства заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения ниш западных компаний, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга. А в середине марта президент отмечал, что экономику страны в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".

Александр Юнашев
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