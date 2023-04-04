Путин рассказал об успехах импортозамещения на примере окорочков
Путин: Мы окорочков закупали чуть ли не 1 млн 400 тыс. тонн, а сейчас их экспортируем
Фото © Unsplash
Введение Россией продовольственного эмбарго в 2014 году было сложным и рискованным шагом. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин во время общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" в Тульской области.
"Наши критики и скептики говорили о том, что мы вообще останемся без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но этого не произошло, а произошло совсем обратное", — отметил глава государства.
По словам президента, мы окорочков покупали 1 миллион 400 тысяч тонн, а сейчас экспортируем. Он добавил, что российское сельское хозяйство вышло на освободившийся рынок со своей продукцией в большом объёме и её качество выше, чем у зарубежных конкурентов.
"Потому что с самого начала, с самых первых шагов мы стали уделять особое внимание стандартам в области экологии и качества продуктов питания", — сказал Путин.
Ранее глава государства заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения ниш западных компаний, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга. А в середине марта президент отмечал, что экономику страны в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".