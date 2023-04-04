Путин рассказал об успехах импортозамещения на примере окорочков

Введение Россией продовольственного эмбарго в 2014 году было сложным и рискованным шагом. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин во время общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" в Тульской области.

"Наши критики и скептики говорили о том, что мы вообще останемся без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но этого не произошло, а произошло совсем обратное", — отметил глава государства.

По словам президента, мы окорочков покупали 1 миллион 400 тысяч тонн, а сейчас экспортируем. Он добавил, что российское сельское хозяйство вышло на освободившийся рынок со своей продукцией в большом объёме и её качество выше, чем у зарубежных конкурентов.