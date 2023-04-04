Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"
Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш"
Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин осмотрел производство крупнейшего предприятия по производству тяжёлой путевой техники и оборудования для железнодорожных путей "Тулажелдормаш". Лайф публикует фото и видео экскурсии главы государства по заводу.
Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Видео © LIFE
АО "Тулажелдормаш" — завод с более чем 150-летней историей, является одним из ведущих машиностроительных предприятий России. Он выпускает широкую линейку востребованной техники, более 2,5 тысячи единиц машин и оборудования производства "Тулажелдормаш" работают на железных дорогах России и стран СНГ.
Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов
Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов
Также сегодня в ходе рабочей поездки в Тульскую область глава государства в режиме видеоконференции проведёт заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления".