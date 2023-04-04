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4 апреля, 08:35

Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш"

<p>Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин осмотрел производство крупнейшего предприятия по производству тяжёлой путевой техники и оборудования для железнодорожных путей "Тулажелдормаш". Лайф публикует фото и видео экскурсии главы государства по заводу.

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Видео © LIFE

АО "Тулажелдормаш" — завод с более чем 150-летней историей, является одним из ведущих машиностроительных предприятий России. Он выпускает широкую линейку востребованной техники, более 2,5 тысячи единиц машин и оборудования производства "Тулажелдормаш" работают на железных дорогах России и стран СНГ.

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов

Российские губернаторы обсудили меры поддержки промышленности перед президиумом Госсовета

Российские губернаторы обсудили меры поддержки промышленности перед президиумом Госсовета

Также сегодня в ходе рабочей поездки в Тульскую область глава государства в режиме видеоконференции проведёт заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления".

Александра Вишнякова
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