Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Президент России Владимир Путин осмотрел производство крупнейшего предприятия по производству тяжёлой путевой техники и оборудования для железнодорожных путей "Тулажелдормаш". Лайф публикует фото и видео экскурсии главы государства по заводу.

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Видео © LIFE

АО "Тулажелдормаш" — завод с более чем 150-летней историей, является одним из ведущих машиностроительных предприятий России. Он выпускает широкую линейку востребованной техники, более 2,5 тысячи единиц машин и оборудования производства "Тулажелдормаш" работают на железных дорогах России и стран СНГ.

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов

Путин осмотрел производство завода "Тулажелдормаш". Фото © LIFE / Павел Баранов