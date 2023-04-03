Российские губернаторы обсудили меры поддержки промышленности перед президиумом Госсовета

Сегодня, 3 апреля, состоялся семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления". В нём приняли участие губернаторы, представители Администрации Президента РФ, члены правительства, главы крупнейших российских компаний, эксперты. Какие вопросы обсуждались в рамках семинара, рассказали главы регионов.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил надежду, что озвученные предложения получат поддержку Госсовета и президента РФ Владимира Путина. Он особенно остановился на поддержке одного из главных предприятий региона — АвтоВАЗа.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — о вкладе региона в отечественную промышленность. Видео © LIFE

"Меня интересует <...> в первую очередь АвтоВАЗ. Мы предлагаем <...> поддержку автопрома РФ, повышение утильсбора, принятие специальных решений по использованию такси, в первую очередь на отечественных автомобилях", — заявил самарский губернатор.

Глава Мурманской области Андрей Чибис отметил, что регион сосредоточился на теме логистики и экспорта. В первую очередь речь идёт о поставках по Севморпути. Сейчас завершается строительство порта Лавна, добавил Чибис. Ведётся работа по поиску новых рынков. Не менее важным стал новый проект "Литий". Что касается Арктики, "у нас новая эпоха развития, на ближайшие десять лет — огромные инвестиции", сказал губернатор.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис — о вкладе региона в отечественную промышленность. Видео © LIFE

В Кировской области занимаются вопросом кадров на промышленных предприятиях, заявил глава региона Александр Соколов. Задачей властей станет мотивация молодёжи и принятие мер по поддержке специалистов: "контракт, жильё, компенсация по ипотеке, аренде".

Губернатор Кировской области Александр Соколов — о вкладе региона в отечественную промышленность. Видео © LIFE

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заметил, что власти области "должны думать, как быть конкурентоспособными и обеспечить промышленную безопасность страны".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв — о вкладе региона в отечественную промышленность. Видео © LIFE