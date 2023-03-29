Путин потребовал от кабмина заняться развитием автопрома и обрабатывающей отрасли

Президент России Владимир Путин не удовлетворён темпами развития отечественной обрабатывающей промышленности и призвал правительство уделить внимание проблеме. Об этом глава государства сказал на совещании с кабмином, обсуждая наиболее пострадавшие от санкций отрасли.

"Пока динамика нашей обрабатывающей промышленности остаётся слабой, к сожалению, ниже уровня прошлого года", — подчеркнул Путин.

Он назвал первостепенной целью восстановление отстающих отраслей, таких как автопром и лесопромышленный комплекс. Глава государства также высказался за запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях, в том числе в сфере высокотехнологичной продукции.