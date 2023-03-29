Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 14:29

Путин потребовал от кабмина заняться развитием автопрома и обрабатывающей отрасли

Президент России Владимир Путин не удовлетворён темпами развития отечественной обрабатывающей промышленности и призвал правительство уделить внимание проблеме. Об этом глава государства сказал на совещании с кабмином, обсуждая наиболее пострадавшие от санкций отрасли.

"Пока динамика нашей обрабатывающей промышленности остаётся слабой, к сожалению, ниже уровня прошлого года", — подчеркнул Путин.

Он назвал первостепенной целью восстановление отстающих отраслей, таких как автопром и лесопромышленный комплекс. Глава государства также высказался за запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях, в том числе в сфере высокотехнологичной продукции.

Путин допустил, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

Путин допустил, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай смогли достичь рекордного уровня товарооборота в 2022 году, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса, и планируют увеличить этот показатель в текущем году.

Обложка ©

kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров