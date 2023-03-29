Путин допустил, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

В будущем западные санкции могут негативно сказаться на экономике России, поэтому надо работать над вопросами спроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться", — отметил глава государства на совещании с членами правительства.