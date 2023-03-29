Путин допустил, что санкции могут негативно повлиять на экономику России
Путин допустил, что в среднесрочной перспективе санкции могут негативно повлиять на экономику РФ
В будущем западные санкции могут негативно сказаться на экономике России, поэтому надо работать над вопросами спроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться", — отметил глава государства на совещании с членами правительства.
Чтобы не допустить этого, необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса, подчеркнул президент. Путин добавил, что в нынешней ситуации ведущим фактором экономического роста становится именно спрос.
Ранее глава государства заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения ниш западных компаний, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга. А в середине марта президент отмечал, что экономику страны в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".