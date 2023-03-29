Путин призвал власти всех уровней действовать без бюрократии и проволочек

Президент РФ Владимир Путин призвал российские власти всех уровней действовать без бюрократии и проволочек. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

Российский лидер отметил, что возврат российской экономики на траекторию роста не должен расслаблять. Наоборот, нужно поддерживать и усиливать положительные тенденции в этой сфере, повышать её эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет.

"Причём действовать нужно быстро, без лишних бюрократии и проволочек, поскольку введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться", — сказал глава государства.