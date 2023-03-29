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29 марта, 11:59

Путин дал поручение властям всех уровней из-за новых тенденций в демографии

Путин поручил поддерживать в России тенденцию на рост продолжительности жизни

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил властям всех уровней принимать меры, чтобы сохранить тенденцию на рост продолжительности жизни и снижение смертности в стране.

"По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в РФ выросла на 2,7%. За год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти", — подчеркнул глава государства.

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Суверенитет, демография и армия: Что обсуждал Путин на совещании с министрами

А ранее Путин распорядился добиться роста зарплат, рождаемости и продолжительности жизни в 2023 году. Соответствующее поручение он дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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kremlin.ru

Андрей Бражников
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