ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 16:01

Медведев: Промышленность РФ должна без сбоев обеспечить потребности вооружённых сил

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Казанский пороховой завод и напомнил о задаче российской промышленности без сбоев обеспечивать потребности вооружённых сил.

"В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооружённых сил России", сказал Медведев на совещании.

Он подчеркнул, что нужно не просто наращивать объёмы выпуска продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счёт более современных технологий и новых разработок.

Медведев назвал очевидным ядерный ответ на любую попытку ВСУ отвоевать Крым
Медведев назвал очевидным ядерный ответ на любую попытку ВСУ отвоевать Крым

А ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Армия России должна стать больше, при этом нынешняя смешанная система, основанная на контракте и призыве, соответствует потребностям страны.

BannerImage

Kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar