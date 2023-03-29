Медведев: Промышленность РФ должна без сбоев обеспечить потребности вооружённых сил

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Казанский пороховой завод и напомнил о задаче российской промышленности без сбоев обеспечивать потребности вооружённых сил.

"В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооружённых сил России", — сказал Медведев на совещании.

Он подчеркнул, что нужно не просто наращивать объёмы выпуска продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счёт более современных технологий и новых разработок.