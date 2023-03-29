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29 марта, 16:01

Медведев: Промышленность РФ должна без сбоев обеспечить потребности вооружённых сил

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Казанский пороховой завод и напомнил о задаче российской промышленности без сбоев обеспечивать потребности вооружённых сил.

"В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооружённых сил России", сказал Медведев на совещании.

Он подчеркнул, что нужно не просто наращивать объёмы выпуска продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счёт более современных технологий и новых разработок.

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А ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Армия России должна стать больше, при этом нынешняя смешанная система, основанная на контракте и призыве, соответствует потребностям страны.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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