Медведев: Российская армия должна увеличиться до 1,5 млн человек

Армия России должна стать больше, при этом нынешняя смешанная система, основанная на контракте и призыве, соответствует потребностям страны. Об этом в ходе интервью российским СМИ и пользователям "ВКонтакте" заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша армия должна стать больше. И параметры её численности объявлены — это не менее 1,5 млн человек", — подчеркнул Медведев.

Он также заметил, что проведение СВО показало силу армии и повлияло на вопрос о сохранении призывной армии.