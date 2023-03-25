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25 марта, 08:05

Медведев: Российская армия должна увеличиться до 1,5 млн человек

Армия России должна стать больше, при этом нынешняя смешанная система, основанная на контракте и призыве, соответствует потребностям страны. Об этом в ходе интервью российским СМИ и пользователям "ВКонтакте" заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша армия должна стать больше. И параметры её численности объявлены — это не менее 1,5 млн человек", — подчеркнул Медведев.

Он также заметил, что проведение СВО показало силу армии и повлияло на вопрос о сохранении призывной армии.

Медведев счёл некорректным говорить о сроках завершения СВО

Медведев счёл некорректным говорить о сроках завершения СВО

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости довести до 1,5 миллиона военнослужащих численность вооружённых сил страны.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артур Белкин
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