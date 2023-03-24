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Опубликовано 24 марта 2023, 06:01

Медведев счёл некорректным говорить о сроках завершения СВО

Медведев: Некорректно говорить о сроках окончания СВО, такие оценки может давать президент

Говорить о сроках завершения специальной военной операции некорректно, такие оценки может давать президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"По срокам, я надеюсь, вы не ждёте от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперёд", — сказал Медведев в интервью российским СМИ, добавив, что "оценки хода и сроков может давать Верховный главнокомандующий".

Путин: У решения о начале СВО на Украине нет сослагательного наклонения
Путин: У решения о начале СВО на Украине нет сослагательного наклонения

По его словам, на сроки окончания СВО влияет множество факторов. Медведев отметил, что Россия противостоит не Украине, киевскому нацистскому или полунацистскому режиму, а армии НАТО, численность которой превышает 3,6 миллиона человек. Зампред Совбеза подчеркнул, что альянс уже даже не скрывает своего участия в конфликте. Политик напомнил, что за объединением стоят страны с населением 800 миллионов человек, которые поставляют Киеву оружие, технику, перечисляют деньги, а также тренируют солдат.

Ранее Медведев предупредил о чудовищных последствиях столкновения сильнейших армий мира. Победителей не будет, отметил заместитель председателя Совета безопасности России.

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VK / Дмитрий Медведев

Никита Никонов
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