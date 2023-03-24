Медведев счёл некорректным говорить о сроках завершения СВО

Говорить о сроках завершения специальной военной операции некорректно, такие оценки может давать президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"По срокам, я надеюсь, вы не ждёте от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперёд", — сказал Медведев в интервью российским СМИ, добавив, что "оценки хода и сроков может давать Верховный главнокомандующий".

По его словам, на сроки окончания СВО влияет множество факторов. Медведев отметил, что Россия противостоит не Украине, киевскому нацистскому или полунацистскому режиму, а армии НАТО, численность которой превышает 3,6 миллиона человек. Зампред Совбеза подчеркнул, что альянс уже даже не скрывает своего участия в конфликте. Политик напомнил, что за объединением стоят страны с населением 800 миллионов человек, которые поставляют Киеву оружие, технику, перечисляют деньги, а также тренируют солдат.