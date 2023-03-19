Путин: У решения о начале СВО на Украине нет сослагательного наклонения

У решения о начале специальной военной операции на Украине нет сослагательного наклонения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос, не стоило ли дать старт СВО ещё в 2014 году.

Путин заявил, что у решения о начале спецоперации на Украине в 2014 году нет сослагательного наклонения. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Что касается готовности и целесообразности — в таких случаях нет сослагательного наклонения. Это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьёзным действиям, чем действиям в рамках так называемой Крымской весны", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин добавил, что сейчас в России рекордный урожай зерновых — свыше 150 миллионов тонн. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря развитию технологий и производства удобрений, что происходило в течение нескольких лет.