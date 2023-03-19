Путин: У решения о начале СВО на Украине нет сослагательного наклонения
У решения о начале специальной военной операции на Украине нет сослагательного наклонения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос, не стоило ли дать старт СВО ещё в 2014 году.
Путин заявил, что у решения о начале спецоперации на Украине в 2014 году нет сослагательного наклонения. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Что касается готовности и целесообразности — в таких случаях нет сослагательного наклонения. Это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьёзным действиям, чем действиям в рамках так называемой Крымской весны", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Путин добавил, что сейчас в России рекордный урожай зерновых — свыше 150 миллионов тонн. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря развитию технологий и производства удобрений, что происходило в течение нескольких лет.
Кроме того, глава государства отметил, что Россия с 2014 года много сделала для укрепления экономики и развития импортозамещения. Несмотря на ожидания противника, в РФ ничего не рухнуло: по-прежнему функционирует финансовая система, а банки наращивают свои возможности, подчеркнул Путин. Президент добавил, что девять лет назад у страны не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть.
Ранее Лайф писал, что в штабе СВО в Ростове-на-Дону Путин достаточно долго обсуждал с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым обстановку в зоне боевых действий. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow