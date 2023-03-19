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Опубликовано 19 марта 2023, 11:18

Песков: Путин достаточно долго обсуждал с Герасимовым обстановку в зоне СВО

В штабе СВО в Ростове-на-Дону президент РФ Владимир Путин достаточно долго обсуждал обстановку в зоне спецоперации с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в командном пункте работа идёт круглые сутки, доклады по направлениям проходят несколько раз в течение дня. Президент принял участие в одной из таких сессий докладов.

"Такой достаточно обстоятельный доклад состоялся. Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом уже отдельно с Герасимовым достаточно долго говорил в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана", — сказал Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поездка Путина на командный пункт СВО заранее не планировалась.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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