Песков: Путин достаточно долго обсуждал с Герасимовым обстановку в зоне СВО

В штабе СВО в Ростове-на-Дону президент РФ Владимир Путин достаточно долго обсуждал обстановку в зоне спецоперации с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в командном пункте работа идёт круглые сутки, доклады по направлениям проходят несколько раз в течение дня. Президент принял участие в одной из таких сессий докладов.

"Такой достаточно обстоятельный доклад состоялся. Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом уже отдельно с Герасимовым достаточно долго говорил в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана", — сказал Песков.