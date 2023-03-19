Песков: Поездка Путина на командный пункт СВО заранее не планировалась

Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону не была запланирована. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", — отметил Песков.