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19 марта, 10:35

Песков: Поездка Путина на командный пункт СВО заранее не планировалась

Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону не была запланирована. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", — отметил Песков.

Появилось видео прибытия Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону

Появилось видео прибытия Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Артур Белкин
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