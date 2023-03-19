Песков: Путин проехался по Мариуполю практически без кортежа, соблюдая ПДД

Российский лидер Владимир Путин любит водить машину самостоятельно, поэтому часто ездит за рулём, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в Мариуполе у президента практически не было кортежа, так как поездка не была запланирована.

"Безопасность всегда соблюдается. Что касается вождения, то президент часто это делает, — он любит водить машину. <...> Самое интересное, что как такового кортежа не было. [Была] очень компактная группа машин с президентом. В одной из них он сам был водителем", — отметил представитель Кремля.