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19 марта, 11:12

Песков: Путин проехался по Мариуполю практически без кортежа, соблюдая ПДД

Российский лидер Владимир Путин любит водить машину самостоятельно, поэтому часто ездит за рулём, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в Мариуполе у президента практически не было кортежа, так как поездка не была запланирована.

"Безопасность всегда соблюдается. Что касается вождения, то президент часто это делает, он любит водить машину. <...> Самое интересное, что как такового кортежа не было. [Была] очень компактная группа машин с президентом. В одной из них он сам был водителем", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что никто не блокировал движение граждан, Путин ездил по Мариуполю, соблюдая правила дорожного движения. Сама поездка проходила 18 марта вечером и в ночь на сегодня, 19 марта.

Песков: Путин даст новые поручения после встречи с жителями Мариуполя

Песков: Путин даст новые поручения после встречи с жителями Мариуполя

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.

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