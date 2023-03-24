Медведев предупредил о чудовищных последствиях столкновения сильнейших армий мира

В случае столкновения российской и американской армии последствия будут чудовищными. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами. По его словам, осознать мощь вооружённых сил какой-либо страны можно лишь на поле боя.

"Понять, какая армия первая, какая вторая, какая двадцать первая, можно только в процессе реального конфликта. Это раз. Второе. Говорить о том, что американская армия первая, наша вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет", — убеждён он.

Медведев считает, что число сбитых ракет над США или Россией в данном случае не будет играть никакой роли, ведь часть из них "нанесут гарантированное поражение — есть такой термин известный — прямое или так называемое ответно-встречное".

"В результате этого последствия будут чудовищные. И тут невозможно будет сказать, какая армия первая, а какая вторая", — резюмировал он.