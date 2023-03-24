Медведев предупредил о чудовищных последствиях столкновения сильнейших армий мира
Зампред Совбеза Медведев: При столкновении сильнейших армий мира победителей не будет
В случае столкновения российской и американской армии последствия будут чудовищными. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами. По его словам, осознать мощь вооружённых сил какой-либо страны можно лишь на поле боя.
"Понять, какая армия первая, какая вторая, какая двадцать первая, можно только в процессе реального конфликта. Это раз. Второе. Говорить о том, что американская армия первая, наша вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет", — убеждён он.
Медведев считает, что число сбитых ракет над США или Россией в данном случае не будет играть никакой роли, ведь часть из них "нанесут гарантированное поражение — есть такой термин известный — прямое или так называемое ответно-встречное".
"В результате этого последствия будут чудовищные. И тут невозможно будет сказать, какая армия первая, а какая вторая", — резюмировал он.
А ветеран ВС США Ноктис Дрейвен считает, что американская армия в случае столкновения с российскими или китайскими военными на поле боя потерпела бы сокрушительное поражение. По его мнению, к таким последствиям привело внедрение властями США прогрессивной либеральной политики в военные подразделения. В частности, стандарты тренировок снизились из-за того, что женщин начали принимать даже в структуры спецназначения.
ТАСС / POOL / Алексей Майшев