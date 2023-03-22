Американский ветеран рассказал о превосходстве Армии России над США
Ветеран Дрейвен: Армия США при столкновении с Россией потерпела бы сокрушительное поражение
Американская армия в случае столкновения с российскими или китайскими военными на поле боя потерпела бы сокрушительное поражение. Такой исход предрёк ветеран ВС США Ноктис Дрейвен. Мнением он поделился на странице в "Твиттере".
"Как тот, кто служил и видел нашу армию, когда она была сильнее, чем сейчас, я могу подтвердить, что наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая", — считает он.
Дрейвен убеждён, что к таким последствиям для американской армии привело внедрение властями США прогрессивной либеральной политики в военные подразделения. В частности, стандарты тренировок снизились из-за того, что женщин начали принимать даже в структуры спецназначения.
Также отрицательное влияние на военных США оказало снижение уровня образования в Америке, продолжил он. По мнению ветерана, много усилий тратится на внедрение ЛГБТ-идеологии, после чего остаётся меньше ресурсов на качественную подготовку солдат.
Ранее Лайф рассказывал об успехах Российской армии на Артёмовском направлении: силы ВС РФ взяли под контроль уже до 70% города. Артёмовск по-прежнему находится в оперативном окружении. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать населённый пункт, несмотря на плачевное положение своих военных.
ТАСС / Сергей Бобылев