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22 марта, 05:45

Американский ветеран рассказал о превосходстве Армии России над США

Ветеран Дрейвен: Армия США при столкновении с Россией потерпела бы сокрушительное поражение

Американская армия в случае столкновения с российскими или китайскими военными на поле боя потерпела бы сокрушительное поражение. Такой исход предрёк ветеран ВС США Ноктис Дрейвен. Мнением он поделился на странице в "Твиттере".

"Как тот, кто служил и видел нашу армию, когда она была сильнее, чем сейчас, я могу подтвердить, что наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая", — считает он.

Дрейвен убеждён, что к таким последствиям для американской армии привело внедрение властями США прогрессивной либеральной политики в военные подразделения. В частности, стандарты тренировок снизились из-за того, что женщин начали принимать даже в структуры спецназначения.

Также отрицательное влияние на военных США оказало снижение уровня образования в Америке, продолжил он. По мнению ветерана, много усилий тратится на внедрение ЛГБТ-идеологии, после чего остаётся меньше ресурсов на качественную подготовку солдат.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
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