Затяжной конфликт на Украине грозит США серьёзными последствиями. Причём неважно, завершится он победой или проигрышем, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

"Если конфликт на Украине продолжится, мы проиграем независимо от того, чем он закончится. Мировой порядок меняется у нас на глазах, и к тому времени, когда всё закончится, США уже не будут занимать ведущее положение. Для всего остального мира это совершенно очевидно", — подчеркнул он.

Американский журналист осудил Запад за обещание оказывать Киеву безоговорочную поддержку, а также раскритиковал цензуру в отношении конфликта, которая выставляет Украину демократией, которой она на самом деле не является.

"Самое интересное — так это то, как мало американцев, судя по всему, осознают происходящее и последствия этой ситуации. Но откуда им знать? Никто в американской политике или СМИ не скажет им правду. С первых часов после начала конфликта американцев постоянно кормят всё более абсурдной ложью об Украине. Это антиутопия", — отметил Карлсон.