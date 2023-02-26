Западная пресса недостаточно хорошо освещает украинский конфликт, вводит людей в заблуждение. В связи с этим таким СМИ нужно либо "заткнуться", либо начать предоставлять доказательства своих слов. Об этом написал в Twitter обозреватель Fox News Кайл Бекер.

"Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец. Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств", — подчеркнул журналист.

Его настораживает отсутствие документальных подтверждений, включая фотографии, которые были бы достойны Пулитцеровской премии. Бекер напомнил, что, когда дело касалось Вьетнамской войны, журналисты, несмотря на отсутствие сегодняшних технологий, могли быстро передавать информацию и освещать ситуацию максимально подробно.

По словам Бекера, его семья проживает в Киеве. Он не отрицает наличие конфликта, однако осуждает СМИ США за "непропорциональное освещение". Журналист напомнил, что СМИ обязаны проверять и документировать информацию, чтобы помочь историкам в будущем разобраться, что случилось на самом деле.