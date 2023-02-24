Небензя назвал ложью утверждения о том, что цель российской СВО — уничтожить Украину

Москва никогда не декларировала цель уничтожения Украины, а заявления об обратном являются абсолютной ложью. Об этом сказал постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя.

"Заезженным штампом в последнюю неделю стало утверждение о том, что, если Россия прекратит военные действия, не будет войны, а если это сделает Украина — то не будет Украины. Звучит красиво, но абсолютно лживо. Скажите, где, когда и от кого вы услышали, что целью нашей СВО является уничтожение Украины, её деукраинизация? Мы никогда таких целей не декларировали", — подчеркнул он, выступая на заседании Совбеза ООН.

Небензя также добавил, что российская сторона готова участвовать в переговорном процессе о мирной реализации целей СВО. Другие сценарии, по словам постпреда, Москва даже не будет рассматривать.