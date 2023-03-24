Медведев назвал очевидным ядерный ответ на любую попытку ВСУ отвоевать Крым
Медведев: Попытка ВСУ отвоевать Крым вынудит Москву к применению любого оружия
Любая попытка Украинской армии попытаться "отвоевать Крым" будет основанием для применения Россией любого оружия. Об этом заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если говорить о каких-то серьёзных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым. Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства. Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого", — сказал он.
Медведев выразил надежду на то, что это понимают наши "друзья" за океаном. А звучащие со стороны Киева заявления о возвращении Крыма "в ближайшие месяцы" — это не более, чем украинская пропаганда, добавил он.
"Всякие заявления о возврате Крыма или ещё чего-то... Понимаете, с одной стороны, это пропаганда, к ней так и нужно относиться, и во время войны она всегда есть", — сказал политик.
Ранее Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором и поздравил всех с годовщиной. Глава государства напомнил, что жители полуострова решили "вновь и навсегда стать частью единой, большой страны". Также президент пообещал сделать всё, чтобы пресечь угрозы безопасности для полуострова.