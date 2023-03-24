Медведев назвал очевидным ядерный ответ на любую попытку ВСУ отвоевать Крым

Любая попытка Украинской армии попытаться "отвоевать Крым" будет основанием для применения Россией любого оружия. Об этом заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить о каких-то серьёзных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым. Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства. Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого", — сказал он.

Медведев выразил надежду на то, что это понимают наши "друзья" за океаном. А звучащие со стороны Киева заявления о возвращении Крыма "в ближайшие месяцы" — это не более, чем украинская пропаганда, добавил он.