Экс-премьер Словакии раскрыл планы США построить свою военную базу в России
Экс-премьер Словакии Чарногурский раскрыл мечты США построить в Крыму свою военную базу
Экс-премьер-министр Словакии и председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма Ян Чарногурский раскрыл планы США на российский полуостров. Главной их целью он назвал использовать регион для противостояния с Москвой и взятия под контроль акватории Чёрного моря.
"Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России. США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать её против России и контроля акватории Чёрного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию", — объяснил Чарногурский РИА "Новости".
Именно для этих целей Запад сейчас использует Украину, говорит политик. После поражения Киева, по мнению Чарногурского, США придётся распрощаться с планами на Крым. Он также обратил внимание на зазвучавшие голоса экспертов из западных стран, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Политик добавил, что референдум в республике прошёл законно, воссоединение с Россией состоялось и Запад обязан это принять.
Ранее Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором и поздравил всех с годовщиной. Глава государства напомнил, что жители полуострова решили "вновь и навсегда стать частью единой, большой страны". Также президент пообещал сделать всё, чтобы пресечь угрозы безопасности для полуострова.
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