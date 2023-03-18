Экс-премьер Словакии раскрыл планы США построить свою военную базу в России

Экс-премьер-министр Словакии и председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма Ян Чарногурский раскрыл планы США на российский полуостров. Главной их целью он назвал использовать регион для противостояния с Москвой и взятия под контроль акватории Чёрного моря.

"Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России. США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать её против России и контроля акватории Чёрного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию", — объяснил Чарногурский РИА "Новости".