Путин завтра посетит Тулу

Президент РФ Владимир Путин завтра, 4 апреля, посетит с рабочей поездкой Тульскую область. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства, в частности, осмотрит завод "Тулажелдормаш" — один из крупнейших производителей тяжёлой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

"Здесь же в режиме видеоконференции президент проведёт заседание президиума Государственного совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления", — сказано в сообщении.