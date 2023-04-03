Путин завтра посетит Тулу
Президент РФ Владимир Путин завтра, 4 апреля, посетит с рабочей поездкой Тульскую область. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства, в частности, осмотрит завод "Тулажелдормаш" — один из крупнейших производителей тяжёлой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.
"Здесь же в режиме видеоконференции президент проведёт заседание президиума Государственного совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления", — сказано в сообщении.
С докладами на мероприятии выступят тульский губернатор, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин и вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На заседании президиума Госсовета представят предложения по масштабированию объёмов поддержки промышленности, расширению деятельности институтов развития, нивелированию рисков технологического отставания, подготовке инженерных и квалифицированных кадров высокого уровня по приоритетным направлениям.
А 18 марта Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.