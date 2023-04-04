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4 апреля, 10:16

Путин: Санкции — это надолго

Президент РФ Владимир Путин уверен, что санкции, введённые Западом, — это надолго. Об этом глава государства заявил в ходе заседания президиума Госсовета по развитию промышленности в условиях санкционного давления.

"Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", — отметил он.

При этом президент подчеркнул, что Россия сумела сконцентрировать ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, предприняла шаги для замещения западной продукции отечественными аналогами или товарами из дружественных стран.

"Сегодня в промышленности есть все условия для активного развития. Уверен, что мы можем достичь не менее значимых результатов. Это сложная задача, непростая. Но мы её решим", — заверил Владимир Путин.

Путин отметил, что Россия спокойно переносит жизнь под прессингом "бесконечных санкций"

Путин отметил, что Россия спокойно переносит жизнь под прессингом "бесконечных санкций"

А ранее президент РФ описывал ситуацию в экономике в условиях санкций известной фразой Ницше и не менее известной русской пословицей.

Обложка ©

ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Александр Юнашев
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