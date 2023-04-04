Путин назвал "задачу номер один"
Путин назвал "задачей номер один" для государства рост доходов работников
Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Увеличение реального дохода и повышение благосостояния трудящегося человека является первоочередной задачей для государства, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими на заводе "Тулажелдормаш".
Глава государства отметил, что "цены растут, а зарплаты не очень", поэтому уровень благосостояния "на самом деле остаётся ключевым вопросом для всей страны, для любого рабочего человека".
"И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один — чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", — подчеркнул президент, отвечая на вопрос, что планируют делать власти для повышения доходов людей.
Также сегодня в ходе рабочей поездки Путина в Тульскую область глава государства в режиме видеоконференции проведёт заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления".