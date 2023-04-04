Путин назвал "задачу номер один"

Увеличение реального дохода и повышение благосостояния трудящегося человека является первоочередной задачей для государства, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими на заводе "Тулажелдормаш".

Глава государства отметил, что "цены растут, а зарплаты не очень", поэтому уровень благосостояния "на самом деле остаётся ключевым вопросом для всей страны, для любого рабочего человека".

"И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один — чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", — подчеркнул президент, отвечая на вопрос, что планируют делать власти для повышения доходов людей.