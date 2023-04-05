Лавров — о суде над Трампом: Россия не вмешивается, им и без нас хорошо
Лавров прокомментировал суд над Трампом в США
Москва не вмешивается в дела Вашингтона. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Лавров прокомментировал суд над Трампом в США. Видео © телеграм-канал "Зарубин"
"Вы же сами сказали: "Мы не вмешиваемся". Мне кажется, им и без нас хорошо", — сказал министр журналисту Павлу Зарубину.
Напомним, 4 апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Накануне экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где был арестован, но через два часа его отпустили. Сам Трамп предрёк Штатам дорогу в ад.