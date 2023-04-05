Лавров — о суде над Трампом: Россия не вмешивается, им и без нас хорошо

Москва не вмешивается в дела Вашингтона. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

"Вы же сами сказали: "Мы не вмешиваемся". Мне кажется, им и без нас хорошо", — сказал министр журналисту Павлу Зарубину.