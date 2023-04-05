Захарова предложила новый термин после суда над Трампом
Захарова предложила новый термин "Казус Трампа" после суда над экс-президентом США
После суда над бывшим американским президентом Дональдом Трампом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила новый термин — "казус Трампа". По её словам, он, в частности, означает предъявление обвинений экс-лидеру США, имеющему серьёзные политические амбиции.
"[Казус Трампа] означает предъявление уголовных обвинений американскими властями бывшему президенту США, имеющему политические амбиции и планы на будущее президентство, на фоне проведения белодомовским режимом замеров уровня демократии в независимых странах", — написала она в телеграм-канале, комментируя прошедшее судебное заседание.
Захарова вместе с этим подчеркнула, что характеристикой данного термина также является и долгосрочное давление, которое оказывается на американского бизнесмена и политического деятеля со стороны властей страны. К определению она также отнесла и "политический цугцванг либерализма".
Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением после предъявленных ему обвинений по 34 пунктам и заявил, что страна "катится в ад". По его словам, сейчас в США происходит невиданного масштаба вмешательство в выборы, которое начинается с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга. Именно он и выдвинул обвинение против экс-президента.