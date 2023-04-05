Захарова предложила новый термин после суда над Трампом

После суда над бывшим американским президентом Дональдом Трампом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила новый термин — "казус Трампа". По её словам, он, в частности, означает предъявление обвинений экс-лидеру США, имеющему серьёзные политические амбиции.

"[Казус Трампа] означает предъявление уголовных обвинений американскими властями бывшему президенту США, имеющему политические амбиции и планы на будущее президентство, на фоне проведения белодомовским режимом замеров уровня демократии в независимых странах", — написала она в телеграм-канале, комментируя прошедшее судебное заседание.