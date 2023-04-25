В Нью-Йорке не увидели обещанного США России "холодного душа"

У США не получилось устроить российской делегации "холодный душ" в Организации Объединённых Наций. Об этом заявил постпред Белоруссии при международной организации Валентин Рыбаков по итогам заседания Совбеза, посвящённого эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.

"С точки зрения "холодного душа" — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно", — цитирует РИА "Новости" Рыбакова.

Он также отметил, что уровень участия делегаций "вообще не позволяет говорить" ни о каком "холодном душе".