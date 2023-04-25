КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 00:49

В Нью-Йорке не увидели обещанного США России "холодного душа"

Постпред Белоруссии Рыбаков: У США не вышел "холодный душ" для делегации из РФ

У США не получилось устроить российской делегации "холодный душ" в Организации Объединённых Наций. Об этом заявил постпред Белоруссии при международной организации Валентин Рыбаков по итогам заседания Совбеза, посвящённого эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.

"С точки зрения "холодного душа" — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно", — цитирует РИА "Новости" Рыбакова.

Он также отметил, что уровень участия делегаций "вообще не позволяет говорить" ни о каком "холодном душе".

"США потеряли берега": Политолог заявила, что Запад вряд ли прислушается к словам Лаврова в ООН

"США потеряли берега": Политолог заявила, что Запад вряд ли прислушается к словам Лаврова в ООН

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил о том, что сегодня мир подошёл, возможно, к ещё более опасной черте, чем во времена холодной войны.

Обложка ©

UN Photo / Eskinder Debebe

Арина Родионова
  • Новости
  • Белоруссия
  • США
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров