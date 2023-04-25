В Нью-Йорке не увидели обещанного США России "холодного душа"
Постпред Белоруссии Рыбаков: У США не вышел "холодный душ" для делегации из РФ
У США не получилось устроить российской делегации "холодный душ" в Организации Объединённых Наций. Об этом заявил постпред Белоруссии при международной организации Валентин Рыбаков по итогам заседания Совбеза, посвящённого эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.
"С точки зрения "холодного душа" — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно", — цитирует РИА "Новости" Рыбакова.
Он также отметил, что уровень участия делегаций "вообще не позволяет говорить" ни о каком "холодном душе".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил о том, что сегодня мир подошёл, возможно, к ещё более опасной черте, чем во времена холодной войны.
UN Photo / Eskinder Debebe