"США потеряли берега": Политолог заявила, что Запад вряд ли прислушается к словам Лаврова в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке озвучил "правдивые вещи", однако на Западе по традиции вряд ли кто-то прислушается к его словам. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала политолог Анна Фёдорова.

"Лавров озвучил правдивые вещи. Действительно, Запад долгие годы придерживается политики двойных стандартов. Я бы ещё жёстче сказала: западные страны постоянно ведут себя так, будто настоящие люди живут только на Западе, а все, кто живёт за пределами этой части мира, — это не совсем настоящие люди. Они должны делать то, что говорит им западная цивилизация", — отметила специалист.

При этом, по мнению нашей собеседницы, другое дело, что риторика главы российского МИД "отзовётся в умах" как элит, так и рядовых граждан, проживающих в не относящихся к Западу государствах. В свою очередь политтехнолог Алёна Август подчеркнула, что Запад — это сегодня далеко не весь мир и далеко не самая большая его часть. По её словам, США уже попросту "потеряли всякие берега", так как считают возможным принимать решения за другие страны, при этом нарушая нормы дипломатических взаимоотношений и даже законы.