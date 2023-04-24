Лавров призвал Запад вести себя прилично
Лавров: Западным странам никто не позволял говорить от имени всего человечества
Никто не разрешал западным странам говорить от имени всего человечества, им необходимо вести себя прилично. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник.
"Давайте будем называть вещи своими именами. Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", — сказал он.
Лавров считает, что Запад ввёл в оборот тему единения демократий в противовес автократии, чтобы обосновать курс на подрыв многосторонности. Он указал, что западным странам стало "неудобно договариваться в универсальных форматах, таких как ООН". По словам министра, создаются клубы избранных, которые действуют в обход ООН.
"Сначала о чём-то в узком кругу договариваются, а затем преподносят эти договорённости как позицию международного сообщества", — сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил о том, что сегодня мир подошёл, возможно, к ещё более опасной черте, чем во времена холодной войны.
ТАСС / AP / John Minchillo