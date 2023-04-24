Песков: Россия под санкциями будет развиваться такими же темпами, что и Франция

Россия, неся на плечах "беспрецедентный груз санкций", будет развиваться такими же темпами, что и Франция. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые". Он напомнил, что Международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП РФ в этом году на 0,7%.

"И здесь очень важно сопоставить, что точно такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП они дают для Франции", — подчеркнул представитель Кремля.