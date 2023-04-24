КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 17:20

Песков: Россия под санкциями будет развиваться такими же темпами, что и Франция

Россия, неся на плечах "беспрецедентный груз санкций", будет развиваться такими же темпами, что и Франция. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые". Он напомнил, что Международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП РФ в этом году на 0,7%.

"И здесь очень важно сопоставить, что точно такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП они дают для Франции", — подчеркнул представитель Кремля.

Боррель признал, что ЕС не готов согласовать новый пакет санкций против России

Боррель признал, что ЕС не готов согласовать новый пакет санкций против России

А ранее глава Минфина Антон Силуанов объяснил переход РФ на нацвалюты "опасностью" доллара. По его словам, использование альтернатив американской валюте, в том числе в перспективе цифровых валют, является приоритетом для нашей страны.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев
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