Глава Минфина Силуанов объяснил переход России на нацвалюты "опасностью" доллара

Россия перешла на расчёты в нацвалютах, потому что американский доллар стал "опасен" для этих целей, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов на марафоне "Знание.Первые", который проходит сегодня в Москве.

По его словам, использование альтернатив доллару, в том числе в перспективе цифровых валют, является приоритетом для нашей страны. Более того, в настоящем и будущем движение продолжится в этом векторе, подчеркнул министр.

"Это не мы ушли от доллара, а доллар ушёл от нас, потому что расчёты в долларах стали опасны", — приводит ТАСС слова Силуанова.