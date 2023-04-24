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24 апреля, 16:07

Глава Минфина Силуанов объяснил переход России на нацвалюты "опасностью" доллара

Россия перешла на расчёты в нацвалютах, потому что американский доллар стал "опасен" для этих целей, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов на марафоне "Знание.Первые", который проходит сегодня в Москве.

По его словам, использование альтернатив доллару, в том числе в перспективе цифровых валют, является приоритетом для нашей страны. Более того, в настоящем и будущем движение продолжится в этом векторе, подчеркнул министр.

"Это не мы ушли от доллара, а доллар ушёл от нас, потому что расчёты в долларах стали опасны", — приводит ТАСС слова Силуанова.

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Ранее вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал полный отказ от доллара и евро в расчётах за энергоресурсы. Он отметил, что в расчёте нацвалютами востребованы рубль и юань, в дальнейшем Москва вообще намерена отказаться от использования доллара и евро.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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