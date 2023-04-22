Новак анонсировал полный отказ от доллара и евро в расчётах за энергоресурсы

Россия переходит на национальные валюты при расчётах за энергоресурсы. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил вице-премьер Александр Новак. Видеофрагмент передачи журналист Павел Зарубин опубликовал в своём телеграм-канале.

Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России перевести все взаиморасчёты за энергоресурсы в нацвалюты. Видео © Telegram / Павел Зарубин

Он отметил, что в расчёте нацвалютами востребованы рубль и юань, в дальнейшем РФ намерена отказаться от использования доллара и евро.

"Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию доллара либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчётам с этими валютами, в своих расчётах мы переходим только практически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль", — сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что этот вектор будет продолжен. По словам Новака, КНР уже рассчитывается в юанях за газ и частично за нефть. Также идут расчёты в рублях. Россия продолжит совершенствовать эти взаиморасчёты в национальных валютах, подчеркнул Новак.