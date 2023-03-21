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21 марта, 01:46

Россия и Иран соединили платёжные системы назло "Свифту"

Хандузи: Платёжные системы Ирана и РФ соединены и готовы к открытию счетов

Банковские платёжные системы России и Ирана соединились, и в ближайшем будущем у компаний обеих стран появится возможность открывать в них счета. Также можно будет совершать платежи, не используя SWIFT. Об этом рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.

"Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом. Вскоре банки обоих государств, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать своим компаниям счета", — пояснил РИА "Новости" Хандузи.

По его словам, благодаря устранению барьеров в валютных операциях Тегеран и Москва достигнут расширения торгово-экономических отношений. Перейти на взаиморасчёты в нацвалютах Иран и РФ договорились ещё в мае прошлого года, обсудив соединение платёжных систем "Мир" и "Шетаб". В конце января представители центробанков двух стран заключили соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Тогда российская СПФС объединилась с иранской SEPAM.

ЦБ решил запретить переводы внутри России через SWIFT

ЦБ решил запретить переводы внутри России через SWIFT

Как рассказывал Лайф, SWIFT отключила от своей системы Центробанк Ирана пять лет назад. России такие санкции коснулись в 2022 году, но пока только частично. Ряд банков ещё имеют возможность пользоваться западной системой. Меж тем к российскому аналогу SWIFT уже подключились 70 банков из 12 стран.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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