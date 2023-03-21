Россия и Иран соединили платёжные системы назло "Свифту"

Банковские платёжные системы России и Ирана соединились, и в ближайшем будущем у компаний обеих стран появится возможность открывать в них счета. Также можно будет совершать платежи, не используя SWIFT. Об этом рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.

"Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом. Вскоре банки обоих государств, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать своим компаниям счета", — пояснил РИА "Новости" Хандузи.

По его словам, благодаря устранению барьеров в валютных операциях Тегеран и Москва достигнут расширения торгово-экономических отношений. Перейти на взаиморасчёты в нацвалютах Иран и РФ договорились ещё в мае прошлого года, обсудив соединение платёжных систем "Мир" и "Шетаб". В конце января представители центробанков двух стран заключили соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Тогда российская СПФС объединилась с иранской SEPAM.