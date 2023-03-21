ЦБ решил запретить переводы внутри России через SWIFT

Центробанк России решил запретить для кредитных организаций использование международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT при денежных трансакциях внутри страны. Как следует из информации на сайте ЦБ, нововведение вступит в силу осенью.

"С 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Это позволит обеспечить надёжность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций", — сказано в сообщении регулятора.

Данные по подобным операциям нужно будет передавать через собственные системы банков либо сервисы сторонних российских компаний. Также будет разрешено это делать через Систему передачи финансовых сообщений ЦБ.

При этом требование Центробанка не затрагивает трансграничные денежные переводы. Сейчас от SWIFT отключено десять российских банков, ещё у ряда российских финансовых организаций возникают сложности при использовании системы.