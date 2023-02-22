Захарова рассказала о работе над альтернативой SWIFT в России

Россия занимается разработкой альтернативы SWIFT, которая будет защищена от внешнего давления. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации, для этого активно развиваются системы передачи, различные другие пути передачи информации финансовой, в том числе под эгидой Банка России", — пояснила она.

По её словам, международная обстановка требует от нашей страны перехода на расчёт с партнёрами в национальных валютах, а также создания независимых от стран Запада расчётных структур. Захарова подчеркнула, что это будет выгодно и другим государствам, не желающим зависеть от переменчивых настроений США и ЕС.