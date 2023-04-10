Задорнов назвал сроки перехода стран на расчёты в национальных валютах

Мировому сообществу потребуется примерно десять лет, чтобы перейти на региональные валюты в торговле. Как пояснил РИА "Новости" экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов, на данном этапе доллар доминирует с долей в 60%.

"Процесс постепенного развития расчётов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно — на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьёзно", — считает Задорнов.

Экономист объяснил, что господство той или иной валюты определяется только издержками для покупателя и продавца. В свободно конвертируемых валютах — долларах или евро — они минимальны, а для расчётов в неконвертируемых из-за неопределённости они больше.

Мировая финансовая система дезинтегрируется из-за поэтапного создания барьеров, но на данном этапе доллар остаётся главной валютой в международных торговых расчётах, ведь на него приходится примерно 60% оборота, резюмировал Задорнов.