"Невиданная расплата": США предсказали крушение экономики из-за ослабления доллара
Американский журналист Закария предрёк крах экономики США из-за ослабления доллара
Когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, Америка неминуемо столкнётся с масштабным экономическим кризисом. Такой прогноз сделал обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN.
"Украинский кризис в сочетании со всё более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара", — пояснил эксперт.
Он напомнил о том, что в данной ситуации американская валюта не укрепляется, а ослабевает, и гражданам США стоит начать беспокоиться. Всё дело в том, что Вашингтон не будет избавляться "от дурных геополитических привычек с америкоцентричным представлением о мире" и привык сорить деньгами, не думая о росте дефицита.
Закария заметил, что госдолг США увеличился в пять раз за последние 20 лет, а Федеральная резервная система множество раз спасала американскую экономику путём нездоровых манипуляций. Такие действия удавались лишь при уникальном статусе доллара, но, если он изменится, Америку будет ждать "невиданная расплата".
Ранее американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин заявил, что экономика США рушится "на наших глазах", и привёл в качестве доказательства этого тезиса план властей страны по спасению банка Silicon Valley. По его словам, решение властей США спасти вкладчиков является серьёзным нарушением финансовой дисциплины.
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