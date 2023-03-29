"Невиданная расплата": США предсказали крушение экономики из-за ослабления доллара

Когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, Америка неминуемо столкнётся с масштабным экономическим кризисом. Такой прогноз сделал обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN.

"Украинский кризис в сочетании со всё более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара", — пояснил эксперт.

Он напомнил о том, что в данной ситуации американская валюта не укрепляется, а ослабевает, и гражданам США стоит начать беспокоиться. Всё дело в том, что Вашингтон не будет избавляться "от дурных геополитических привычек с америкоцентричным представлением о мире" и привык сорить деньгами, не думая о росте дефицита.

Закария заметил, что госдолг США увеличился в пять раз за последние 20 лет, а Федеральная резервная система множество раз спасала американскую экономику путём нездоровых манипуляций. Такие действия удавались лишь при уникальном статусе доллара, но, если он изменится, Америку будет ждать "невиданная расплата".