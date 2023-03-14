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14 марта, 11:01

Американский миллиардер рассказал, как экономика США рушится "на наших глазах"

Основатель фонда Citadel Гриффин: Экономика США рушится на наших глазах

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин заявил, что экономика США рушится "на наших глазах" и привёл в качестве доказательства этого тезиса план властей страны по спасению банка Silicon Valley. Об этом пишет Financial Times.

"Формально США — экономика капиталистическая, и она рушится на наших глазах", — отметил Гриффин.

По его словам, решение властей США спасти вкладчиков является серьёзным нарушением финансовой дисциплины. Миллиардер также считает, что это могло стать уроком морального риска из-за несущественных убытков вкладчиков, что привело бы к повышению значения управления рисками.

В Кремле оценили влияние банковского кризиса в США на Россию

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Напомним, в США закрылись сразу два крупнейших банка Signature Bank и Silicon Valley. Американское издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена.

Обложка ©

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Артур Белкин
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