Американский миллиардер рассказал, как экономика США рушится "на наших глазах"

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин заявил, что экономика США рушится "на наших глазах" и привёл в качестве доказательства этого тезиса план властей страны по спасению банка Silicon Valley. Об этом пишет Financial Times.

"Формально США — экономика капиталистическая, и она рушится на наших глазах", — отметил Гриффин.