Европе напомнили о её собственных проблемах, забытых из-за Украины

Европейские страны оказывают активную военную помощь Украине, при этом забывая о своём оборонном комплексе, пребывающем не в самом лучшем состоянии. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

"Европа оставила без внимания разрушительную долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остаётся в бездействии", — считает автор материала.

В статье также говорится, что, если верить недавно опубликованному годовому отчёту НАТО, наращивание военного потенциала Штатов и их союзников продвигается не самым активным образом. В том числе это касается крупнейших экономик блока: ни одна из них за девять лет не достигла поставленной цели альянса.

По мнению обозревателя, ряд решений западных лидеров отвечает "острой неотложной потребности" (вроде отправки танков или поставки военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов), однако дела идут очень медленно. Также автор обратил внимание на то, что Европа сильно зависит от "мускулов США".