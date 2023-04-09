Задорнов предсказал глобальный экономический кризис

Экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов считает, что продолжительный период бесплатных денег и накачивание ими экономик, пандемия, торговые войны и геополитическое обострение неминуемо повлекут за собой кризис в мировой экономике.

"Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок — как в США, так и в Европе, то есть деньги, по сути, ничего не стоили больше десяти лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под 1–2%, например под венчурные проекты, и рассчитывать, что за десять лет твои идеи окупятся", — объяснил он в интервью РИА "Новости".

Второй причиной предстоящего глобального кризиса Задорнов назвал программы количественного смягчения от ЕЦБ и ФРС США, накачивавшие экономики бесплатными деньгами. Третьей он считает пандемию коронавируса, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги для стимуляции спроса.

Четвёртой причиной эксперт назвал торговые войны и протекционизм: выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между США и Китаем, которые являются крупнейшими экономиками мира. Страны фактически начинают переходить от свободной торговли к закрытию своих рынков, предупреждает экс-министр.

В качестве последней причины Задорнов упомянул западные санкции против России. Они привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, являются пятым "штрихом" наступающего мирового кризиса, заключил он.