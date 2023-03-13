В МИД РФ назвали доллар "бумажкой на доверии"

Доллар — это не более чем "бумажка на доверии", заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин. При этом он подчеркнул, что кабмин США никогда не выплатит госдолг, который перевалил за 31 триллион долларов.

В беседе с журналом "Проблемы национальной стратегии" Российского института стратегических исследований дипломат обратил внимание на углубление кризиса западной модели глобализации. Дробинин считает, что сложная ситуация связана с тем, что политические соображения у Америки и их союзников снова взяли верх над экономическими. По его словам, чтобы сохранить за собой конкурентные преимущества, страны стали использовать финансовые инструменты как оружие. Речь идёт о применении санкций и манипулировании валютным и фондовым рынками.

"Такие недальновидные действия усилили структурные проблемы в глобальной экономике и ударили по самому Западу. В частности, оказалось подорвано доверие к доллару США, что способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчётов, сбережений, инвестиций", — отметил Дробинин.

По его мнению, произошла эрозия глобального рынка банковских и страховых услуг. Европейские страны столкнулись с экономическими проблемами, которые усугубили ограничения против РФ.