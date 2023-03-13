Захарова: Попытки США спасти свою банковскую систему принесут ещё больше проблем в мире
Пытаясь спасти свою банковскую систему, Соединённые Штаты могут начать печатать ещё больше долларов, чем вызовут множество проблем в мире. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение американского президента Джо Байдена выступить с речью. Его обращение будет посвящено поддержке стабильности банковской системы США.
"Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы", может каждый ребёнок — бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире", — написала дипломат.
Ранее Axios предупредил Администрацию президента США об угрозе кризиса банковской системы. Аналитики призвали американское правительство организовать сделку по спасению вкладчиков SVB.
VK / МИД России