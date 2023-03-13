Захарова: Попытки США спасти свою банковскую систему принесут ещё больше проблем в мире

Пытаясь спасти свою банковскую систему, Соединённые Штаты могут начать печатать ещё больше долларов, чем вызовут множество проблем в мире. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение американского президента Джо Байдена выступить с речью. Его обращение будет посвящено поддержке стабильности банковской системы США.