В Китае перечислили сигналы о приближении мировой войны, которые подают США

Приближение мировой войны можно распознать по оборонным тратам США, которые то и дело повышаются. Об этом сообщает издание Global Times.

"Насколько велик риск войны в мире? Ответ очень прост. Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение, чтобы сделать практически точный вывод. <...> Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны", — говорится в публикации.

Вместе с тем указывается, что Китай придерживается оборонительной политики, а США действуют агрессивно. Так, бюджет на американскую оборону на 2023 год в размере 842 млрд долларов, который утвердил президент Штатов Джо Байден, превышает в четыре раза тот, что принял Пекин. Продолжая сравнивать расходы двух стран в этой сфере, издание подчёркивает, что большая часть средств США уходит на разработку нового наступательного вооружения и военных технологий. При этом американское правительство не считает нужным направить деньги на улучшение жизни людей, а всё из-за экономической и политической структуры США. К тому же, добавляет издание, это противоречит интересам военно-промышленного комплекса.

"Военно-промышленный комплекс рассматривается как ключевая часть американской политики и более того — как дойная корова для крупного бизнеса американской империи", — указывается в статье.

В публикации выдвигается мнение, что "большие боссы" с Уолл-стрит и из Белого дома видят возможность заработать в глобальных конфликтах, раздувание которых пагубно влияет на весь мир.