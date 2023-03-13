В Китае перечислили сигналы о приближении мировой войны, которые подают США
Global Times: Повышение оборонного бюджета Белого дома говорит о приближении мировой войны
Приближение мировой войны можно распознать по оборонным тратам США, которые то и дело повышаются. Об этом сообщает издание Global Times.
"Насколько велик риск войны в мире? Ответ очень прост. Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение, чтобы сделать практически точный вывод. <...> Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны", — говорится в публикации.
Вместе с тем указывается, что Китай придерживается оборонительной политики, а США действуют агрессивно. Так, бюджет на американскую оборону на 2023 год в размере 842 млрд долларов, который утвердил президент Штатов Джо Байден, превышает в четыре раза тот, что принял Пекин. Продолжая сравнивать расходы двух стран в этой сфере, издание подчёркивает, что большая часть средств США уходит на разработку нового наступательного вооружения и военных технологий. При этом американское правительство не считает нужным направить деньги на улучшение жизни людей, а всё из-за экономической и политической структуры США. К тому же, добавляет издание, это противоречит интересам военно-промышленного комплекса.
"Военно-промышленный комплекс рассматривается как ключевая часть американской политики и более того — как дойная корова для крупного бизнеса американской империи", — указывается в статье.
В публикации выдвигается мнение, что "большие боссы" с Уолл-стрит и из Белого дома видят возможность заработать в глобальных конфликтах, раздувание которых пагубно влияет на весь мир.
А ранее Белый дом запросил в проекте бюджета на 2024 год более $6 млрд на поддержку Украины, союзников по НАТО и других стран – партнёров Вашингтона в Европе. Согласно документу, приоритет отдаётся укреплению возможностей США и их партнёров.
Unsplash