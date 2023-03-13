Аналитик спрогнозировала сроки новой Великой депрессии в США
Аналитик Коваленко: В течение года в США может наступить новая Великая депрессия
Финансовая политика США зашла в тупик, поэтому в течение года в стране может наступить новая Великая депрессия. Такой прогноз составила независимый экономический эксперт Людмила Коваленко в беседе с телеканалом "Звезда".
"Доллар остаётся резервной валютой, и альтернативы нет, они как-то справляются. Но возьмите и сопоставьте это с госдолгом США, который достиг астрономических цифр. Ни одна пирамида не может долго стоять на своей верхушке. Финансы — это острый кончик пирамиды, а внизу — товарное производство", — рассказала аналитик.
По её словам, такое массовое закрытие банков, которое происходит сейчас, нехарактерно для финансовой системы США, а ведь это может спровоцировать серьёзный экономический коллапс, как это было в начале XX века. Речь идёт о Великой депрессии. И подобные трудности могут наступить в США относительно скоро, причём крах нынешней финансовой системы неизбежен.
"В пределах года всё может случиться. Всё завязано на политике. Политика всё же не президент [США Джо] Байден, а корпорации — они могут какое-то время удерживать банки", — подчеркнула Коваленко.
Напомним, Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года. Данную ситуацию Байден обсудил с губернатором Калифорнии. Маск уже задумался о покупке обанкротившегося SVB. А американское издание Axios предупредило власти США об угрозе кризиса банковской системы.
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