Аналитик спрогнозировала сроки новой Великой депрессии в США

Финансовая политика США зашла в тупик, поэтому в течение года в стране может наступить новая Великая депрессия. Такой прогноз составила независимый экономический эксперт Людмила Коваленко в беседе с телеканалом "Звезда".

"Доллар остаётся резервной валютой, и альтернативы нет, они как-то справляются. Но возьмите и сопоставьте это с госдолгом США, который достиг астрономических цифр. Ни одна пирамида не может долго стоять на своей верхушке. Финансы — это острый кончик пирамиды, а внизу — товарное производство", — рассказала аналитик.

По её словам, такое массовое закрытие банков, которое происходит сейчас, нехарактерно для финансовой системы США, а ведь это может спровоцировать серьёзный экономический коллапс, как это было в начале XX века. Речь идёт о Великой депрессии. И подобные трудности могут наступить в США относительно скоро, причём крах нынешней финансовой системы неизбежен.