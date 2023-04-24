КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 08:00

Боррель признал, что ЕС не готов согласовать новый пакет санкций против России

Страны Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. Об этом заявил в понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель, признав, что источники Financial Times были правы.

"Сегодня мы не находимся на стадии завершения новых санкций против России. Дискуссии продолжаются", — сказал он перед началом министерской встречи в Люксембурге.

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Отметим, что споры о дальнейшей судьбе антироссийских санкций ведутся и на страницах зарубежной прессы. На прошлой неделе и вовсе разразилась "битва источников", которые противоречили друг другу. К примеру, Bloomberg узнал о планах США и других союзников Украины ввести почти полный запрет на экспорт в Россию. В то же время Financial Times сообщает, что в ЕС решили покончить с новыми санкциями против РФ.

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Марина Калегина
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