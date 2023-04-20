КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 13:48

Страны G7 задумались над введением почти полного эмбарго на экспорт в РФ

Bloomberg: В G7 думают над введением почти полного запрета на экспорт в РФ

Государства "Большой семёрки" (G7) думают над введением практически полного запрета на экспорт товаров в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

"В "Большой семёрке" обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в мае, и цель будет заключаться в том, чтобы вовлечь государства –члены Европейского союза. Предложение всё ещё обсуждается и может измениться", — сказано в материале агентства.

По данным СМИ, запрет предполагает исключения, которые могут распространиться на медикаменты, сельхозпродукцию и продовольствие.

G7 вновь осудила Россию за распространение якобы ложной информации по Украине

G7 вновь осудила Россию за распространение якобы ложной информации по Украине

Ранее G7 решила снижать риски из-за непредсказуемого экспорта российского газа. Министры стран "Большой семёрки" также подтвердили намерение достичь к 2050 году нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при добыче и производстве ископаемого топлива.

Обложка ©

Getty Images / Soeren Stache

Никита Осипов
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