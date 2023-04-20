Аналитик назвал жестом отчаяния желание G7 ввести полный запрет на экспорт в Россию
Политолог Мендкович: G7 в отчаянии нагнетает санкционную истерию
Нынешнее нагнетание санкционной истерии — это в большей степени политический шаг, а не попытки экономического воздействия на Россию. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился глава Евразийского аналитического клуба политолог Никита Мендкович, комментируя информацию Bloomberg о том, что страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию.
Эксперт убеждён, что со стороны коллективного Запада это уже скорее "жест отчаяния", ведь санкции уже давно провалились и бьют по большей части по Европейскому союзу.
"Я воспринимаю это максимум как своего рода жест отчаяния. Нужно признать, что санкции по факту никто не соблюдает, очень большой объём товаров в Россию, пусть и с наценкой, ввозится через постсоветские государства, через Турцию, причём в некоторых случаях вообще происходит откровенная перепродажа, когда используется чисто формальное прикрытие: адресатом значится страна Белоруссия, но по факту грузы доставляются в Россию", — рассуждает собеседник Лайфа.
Отметим, что относительно дальнейшей судьбы антироссийских санкций поступает очень противоречивая информация. С одной стороны, Bloomberg, как Лайф уже сообщал ранее, узнал о планах США и других союзников Украины ввести почти полный запрет на экспорт в Россию. Но в то же время Financial Times сообщает, что в ЕС решили покончить с новыми санкциями против РФ. По словам европейского чиновника, в Брюсселе осознали, что, если ограничительных мер станет больше, будет расти и список исключений из них.
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