Аналитик назвал жестом отчаяния желание G7 ввести полный запрет на экспорт в Россию

Нынешнее нагнетание санкционной истерии — это в большей степени политический шаг, а не попытки экономического воздействия на Россию. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился глава Евразийского аналитического клуба политолог Никита Мендкович, комментируя информацию Bloomberg о том, что страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию.

Эксперт убеждён, что со стороны коллективного Запада это уже скорее "жест отчаяния", ведь санкции уже давно провалились и бьют по большей части по Европейскому союзу.

"Я воспринимаю это максимум как своего рода жест отчаяния. Нужно признать, что санкции по факту никто не соблюдает, очень большой объём товаров в Россию, пусть и с наценкой, ввозится через постсоветские государства, через Турцию, причём в некоторых случаях вообще происходит откровенная перепродажа, когда используется чисто формальное прикрытие: адресатом значится страна Белоруссия, но по факту грузы доставляются в Россию", — рассуждает собеседник Лайфа.