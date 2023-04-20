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20 апреля, 11:11

"Всё это бесполезно": Политолог объяснил, почему Европа больше не будет вводить санкции против РФ

Политолог Асафов: ЕС начнёт борьбу с теми, кто не соблюдал санкции против РФ

ЕС санкциями против России наносии т урон себе же, но отныне европейские страны будут вести борьбу уже не с нашей страной. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Асафов.

"Все эти действия (введение санкций. — прим. Лайфа) <...> либо бесполезны, либо наносят вводящей стороне значительно больший урон, чем той, против которой эти санкции вводятся", — подчеркнул он.

По словам политолога, это особенно демонстрирует поведение США, которые заставляют ЕС согласовывать пакет за пакетом, но у себя большую часть этих санкций не вводят. И хотя в широком ключе рестрикции действуют, но мир глобален, и учитывая факт, что логистические цепочки больше политической воли одной страны или блока государств, то "здесь безусловно начинаются трудности". Теперь же Европа выбрала новую борьбу, цель которой — уже не подавление российской экономики, а те, кто недостаточно хорошо или вовсе не соблюдал эти санкции.

Он отметил, что в итоге страны будут на словах выражать приверженность американскому курсу борьбы с РФ со сдерживанием российской экономики. По словам Астафова, все действия, которые США применят против России, будут направлены и к КНР. Здесь вопрос лишь времени.

Кремль отказался комментировать решение ЕС не вводить новые санкции против РФ

Кремль отказался комментировать решение ЕС не вводить новые санкции против РФ

Ранее газета Financial Times сообщила, что в ЕС решили покончить с новыми санкциями против России. По словам европейского чиновника, в Брюсселе осознали, что, если ограничительных мер станет больше, будет расти и список исключений из них.

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Светлана Оперук
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