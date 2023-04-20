"Всё это бесполезно": Политолог объяснил, почему Европа больше не будет вводить санкции против РФ

ЕС санкциями против России наносии т урон себе же, но отныне европейские страны будут вести борьбу уже не с нашей страной. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Асафов.

"Все эти действия (введение санкций. — прим. Лайфа) <...> либо бесполезны, либо наносят вводящей стороне значительно больший урон, чем той, против которой эти санкции вводятся", — подчеркнул он.

По словам политолога, это особенно демонстрирует поведение США, которые заставляют ЕС согласовывать пакет за пакетом, но у себя большую часть этих санкций не вводят. И хотя в широком ключе рестрикции действуют, но мир глобален, и учитывая факт, что логистические цепочки больше политической воли одной страны или блока государств, то "здесь безусловно начинаются трудности". Теперь же Европа выбрала новую борьбу, цель которой — уже не подавление российской экономики, а те, кто недостаточно хорошо или вовсе не соблюдал эти санкции.

Он отметил, что в итоге страны будут на словах выражать приверженность американскому курсу борьбы с РФ со сдерживанием российской экономики. По словам Астафова, все действия, которые США применят против России, будут направлены и к КНР. Здесь вопрос лишь времени.